Німб та золоте янголя: яким буде національний костюм Ангеліни Усанової на "Міс Всесвіт"

Напередодні конкурсу Організаційний комітет "Міс Україна Всесвіт" показав костюм, у якому Ангеліна вийде на сцену. Вбрання отримало назву "Берегиня Мати", а його розробкою займалась команда МÜ production, яка багато років створює концертне вбрання для співачки Олі Полякової.

Міс Україна Всесвіт 2023 / instagram.com/missukraine_universe

"Діти не розпочинають війни, але саме вони - не можуть себе захистити. Цей костюм - наша присвята великій, священній і безумовній материнській любові та беззахисності дітей перед очима війни. Матері всієї України благають і мріють про чисте й захищене небо без ракет. Моляться за життя своїх дітей, які безжально забирає війна. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні: понад 500 дітей загинули, понад 1000 дітей отримали поранення, 379 дітей вважаються зниклими безвісти, 19 546 дітей були депортовані росією, з яких були повернені лише 386. Загалом 7,5 мільйона українських дітей вважаються постраждалими від війни: ті діти, які пережили травми, поранення, фізичне, сексуальне або психологічне насильство, діти-переселенці та діти-біженці; діти, які були викрадені або незаконно вивезені за межі України. Ми присвячуємо наш костюм всім матерям України, які оберігають своїх дітей, які виховують їх без чоловіка, який у той час захищає країну, матерям, які втратили своїх дітей - дорослих чи малих, на війні", - написано на офіційній сторінці конкурсу в Instagram.

Костюм виготовлений у вигляді кетсьюта з золотими вставками, який доповнює оздоблення із блакитних стрічок. На голові у дівчини золотий німб, а в руках немовля.

Міс Україна Всесвіт 2023 / instagram.com/missukraine_universe

"Блакитна тканина костюма - символ мирного, тихого неба без ракет. Білий та молочний кольори - символи миру. Синій та жовтий - кольори прапора України. Золоті елементи на костюмі - це броня, що символізує силу кожної української матері, яка захищає своїх дітей. Тіло маленького янголятка - символ безцінного життя кожної дитини", - зазначили організатори.

Під час виготовлення костюма було використано 30-35 метрів шифонових та органзових тканин. Поверх тканини надрукований принт у вигляді хмаринок і блакитного неба. Деякі елементи костюма розроблялися і друкувалися на 3D принтері. На оздоблення костюму пішло приблизно 45 тисяч камінців. На виготовлення пішло 6 тижнів.

"Цим костюмом ми хочемо нагадати міжнародній спільноті про події в Україні та необхідність для всіх держав поважати міжнародне право та принципи, закріплені в Статуті ООН".

Однак ідея з немовлям та німбом не нова. Можливо команда надихалась робортами французького Модного дому Schiaparelli, адже 2021 року бренд презентував три схожі ідеї, які теж мала вигляд жінки із золотим немовлям на руках. На деяких кадрах образ також доповнювали золотим німбом.

Mother Couture

Precious Couture

Holy Haute Couture

Також у білій сукні від Модного дому Schiaparelli Ангеліна з'явилася у кліпі на свою пісню PEACE is possible.

Ця сукня була презентована брендом у колекції весна-літо 2023.

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