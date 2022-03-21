Німецька співачка одягла на концерт на підтримку України синьо-жовтий светр

29-річна Айві відома тим, що 2012 року виграла в шоу "Голос Німеччини".
Німецька співачка Айві Куайну виступила на музичному мітингу миру "Звук миру" біля Бранденбурзьких воріт 20 березня у Берліні, Німеччина.
Телевізійний захід був спрямований на збір пожертв для підтримки постраждалих від війни, що продовжується, в Україні — найбільшого військового конфлікту в Європі від часів Другої світової війни, який триває вже четвертий тиждень.
На концерт на підтримку України зірка прийшла у яскравому смугастому синьо-жовтому светрі, який символізував прапор України.
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