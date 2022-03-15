Німецький комік одягнув на червону доріжку футболку з прапором України

У всьому світі публічні люди висловлюють свою підтримку нашій країні.

Німецький телеведучий та комік Олівер Почер висловив свою підтримку Україні. Знаменитість вийшла на червону доріжку перед початком благодійної вечері "Мистецтво проти депресії" у футболці з прапором України, який був виконаний у вигляді серця. Захід проводився у Дюссельдорфі.

Олівер Почер / Getty Images

Також Олівер займається гуманітарною допомогою в Україні.

Також під час цього заходу свою солідарність нашій країні висловила і німецька модель Кім Гніцдо, відома своєю перемогою у шоу Next Topmodel у 2016 році. Дівчина з'явилася на червоній доріжці у жовтому костюмі та синіх замшевих туфлях, також у неї в руці була невелика синя сумка, а ось нігті на руках Кім нафарбувала синім та жовтим кольором.

Кім Хніцдо / Getty Images

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