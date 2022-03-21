Німецький музикант у синьо-жовтій куртці з'явився на мітингу на підтримку України

Німецький музикант у синьо-жовтій куртці з'явився на мітингу на підтримку України

Учасник гурту Revolverheld одягнув куртку у колір українського прапора.

Вчора, 20 березня, у Берліні відбувся музичний мітинг "Звуки миру", закликом якого було припинення війни в Україні та збір гуманітарної допомоги для українців.

На заході виступив німецький рокгурт з Гамбурга – Revolverheld. Один із учасників колективу вирішив підтримати Україну ще й одягом – на ньому була синьо-жовта джинсова куртка, кольори якої символізують український прапор.

Гурт Revolverheld / Getty Images

Нагадаємо, на мітингу "Звуки миру" виступила також дружина Віталія Кличка - Наталія. На ній було худі із зображенням чоловічої руки із двома птахами, які притулилися один до одного дзьобами.

Наталья Кличко / Getty Images

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