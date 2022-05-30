Німецький попспівак виступив на стадіоні, аби підтримати Україну

Зірки з усього світу активно підтримують нашу країну.

У Німеччині у суботу, 28 травня, на стадіоні Volksparkstadion відбувся благодійний футбольний матч All-Stars for Ukraine, на якому з'явилися численні діячі спорту, музики та індустрії розваг, щоби висловити свою підтримку Україні. Кошти благодійного заходу підуть на допомогу нашій країні.

Одним із тих, хто виступив на стадіоні, був німецький попспівак та автор пісень Йоганнес Ердінг. Артист заспівав із синьо-жовтим шарфом на шиї у перерві між матчем.

Йоханнес Ердінг / Фото: Getty Images

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