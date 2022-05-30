Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Німецький попспівак виступив на стадіоні, аби підтримати Україну

Дата публікації
Перегляди
85
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Німецький попспівак виступив на стадіоні, аби підтримати Україну

Йоханнес Ердінг / Фото: Getty Images

Зірки з усього світу активно підтримують нашу країну.

У Німеччині у суботу, 28 травня, на стадіоні Volksparkstadion відбувся благодійний футбольний матч All-Stars for Ukraine, на якому з'явилися численні діячі спорту, музики та індустрії розваг, щоби висловити свою підтримку Україні. Кошти благодійного заходу підуть на допомогу нашій країні.

Одним із тих, хто виступив на стадіоні, був німецький попспівак та автор пісень Йоганнес Ердінг. Артист заспівав із синьо-жовтим шарфом на шиї у перерві між матчем.

Йоханнес Ердінг / © Getty Images
Йоханнес Ердінг / Фото: Getty Images

Читайте також:

Легендарний співак Боно заспівав на підтримку України

Легендарний співак Боно заспівав на підтримку України
Наступна публікація