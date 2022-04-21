"Немита голова на війні не допомагає": Оля Цибульська розповіла, якими воїни ЗСУ хочуть бачити українок

Українська співачка Оля Цибульська показує приклад іншим дівчатам та жінкам та закликає їх усупереч війні залишатися гарними для наших захисників.

У своєму Instagram Оля розповіла історію, що сталася із нею. Це історія про те, як їй зателефонував друг, який служить в ЗСУ та попросив надіслати гарну світлину, щоб усміхнутися.

"Одного разу мій друг із ЗСУ зателефонував, коли я сиділа 5 день з немитою головою в кутку кімнати і читала новини. Він сказав що дзвонить за світлом і теплом. Я розповіла, як є. Я катаюся на емоційних гойдалках. Від повної апатії до істерики і назад. Болить постійно і за все.

"Ольчик, твоя немита голова на війні не допомагає. Ми тут з пацанами, бо боремося за Україну та наших гарних дівчат. Чуєш? Чекаю на класну фотку. Хочу усміхнутися", — сказав тоді друг Цибульській. І це був як ковток свіжого повітря.

Оля Цибульська / Instagram Олі Цибульської

"До мене ніби дійшло. Війна триває. Ця клята війна забирає людей, будинки, міста… вона забирає сили. Вона відбувається ціною найдорожчого. Ціною нашої молодості, нашого людського щастя. Війна закінчиться обов'язково. І буде наша перемога! А що залишиться! Від мене? Нам треба берегти красу і зараз. Зараз особливо. Вона дає сили нашим хлопцям на передовій. Знаю, що це дуже складно зараз. Але бути красивою у воєнний час – не соромно! Бути красивою у воєнний час – це мотивувати наших найкрутіших, найгарячіших хлопців до перемоги! Бути гарною у воєнний час — бути врівноваженою, а від того спокійною для своїх дітей та близьких", — написала Оля.

Своїх підписників Цибульська закликала надсилати їй свої "лайфхаки краси", історії про те, як доглядати за собою у воєнний час. І пообіцяла, що особисто тестуватиме всі рецепти на собі. Ну і для початку опублікувала кумедну фотографію, на якій зображена з бігудями у волоссі і з червоною помадою на губах.

Нагадаємо, ми вже розповідали про те, як звичайна червона помада стала символом перемоги у 40-х.

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