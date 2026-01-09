Ніна Добрев прийшла на світський захід у сукні з відкритими плечима

Ніна Добрев / © Getty Images

Канадська акторка Ніна Добрев відвідала світський вечір — церемонію вручення нагород премії «Золотий глобус» від Hollywood Reporter та Spotify, яка проводилася в Лос-Анджелесі.

Вона вийшла на червону доріжку у довгій вечірній сукні бренду Hérvé Léger із колекції 1997 року, яка розкішно підкреслювала фігуру. У вінтажного вбрання були відкриті плечі, а бретельки розшиті бісером. Також верхня частина сукні виконана із мережива і прикрашена невеликими складками, які додають текстури і акцентності.

Ніна Добрев / © Getty Images

Образ акторка завершила лише лаконічними прикрасами, макіяжем та укладанням із легкими локонами.

На заході вона з’явилася сама, оскільки нещодавно розірвала стосунки із сноубордистом Шоном Вайтом, з яким була заручена.