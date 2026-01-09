- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 197
- Час на прочитання
- 1 хв
Ніна Добрев прийшла на світський захід у сукні з відкритими плечима
Зірка серіалу «Щоденники вампіра» продемонструвала вінтажний лук.
Канадська акторка Ніна Добрев відвідала світський вечір — церемонію вручення нагород премії «Золотий глобус» від Hollywood Reporter та Spotify, яка проводилася в Лос-Анджелесі.
Вона вийшла на червону доріжку у довгій вечірній сукні бренду Hérvé Léger із колекції 1997 року, яка розкішно підкреслювала фігуру. У вінтажного вбрання були відкриті плечі, а бретельки розшиті бісером. Також верхня частина сукні виконана із мережива і прикрашена невеликими складками, які додають текстури і акцентності.
Образ акторка завершила лише лаконічними прикрасами, макіяжем та укладанням із легкими локонами.
На заході вона з’явилася сама, оскільки нещодавно розірвала стосунки із сноубордистом Шоном Вайтом, з яким була заручена.