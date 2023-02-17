Ніна Матвієнко, Ауріка Ротару, Анна Добриднєва та інші зірки заспівали на вокзалі у Києві

Артисти взяли участь у благодійному концерті на підтримку захисників.

На Центральному залізничному вокзалі у Києві у межах благодійного туру "Дорога до перемоги" відбувся благодійний концерт. У ньому взяли участь артисти "Команди А": Ніна Матвієнко, Ауріка Ротару, Анна Добриднєва, Амадор Лопес, Артур Боссо, Сергій Мироненко, Софія Єгорова. Ведучим вечора був Андрій Джеджула.

Ніна Матвієнко/Фото Олени Шаленої

Ніна Матвієнко/Фото Олени Шаленої

Ауріка Ротару/Фото Олени Шаленої

Анна Добриднєва/Фото Олени Шаленої

Амадор Лопес/Фото Олени Шаленої

Артур Боссо/Фото Олени Шаленої

Софія Єгорова/Фото Олени Шаленої

Глядачами заходу стали військові і цивільні, які цього вечора опинилися на вокзалі.

Фото Олени Шаленої

Фото Олени Шаленої

Фото Олени Шаленої

Наприкінці концерту всі артисти вийшли на сцену і разом виконали гімн України.

Фото Олени Шаленої

Зібрані під час благодійного концерту кошти передали на потреби 95 окремої десантно-штурмової бригади.

Фото Олени Шаленої

Фото Олени Шаленої

Нагадаємо, тур "Дорога до перемоги" - це благодійний соціальний проєкт, створений на початку війни. Він триватиме до перемоги України. "Команда А" дала вже понад 100 благодійних концертів містами України. На зібрані кошти придбали і відправили на фронт 25 автомобілів, дві швидкі, дрони, тепловізори, генератори, бронежилети, рації, захисні шоломи, медичні аптечки та амуніцію.

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