Ніна Матвієнко у жовтій сукні, Юлія Саніна у лакованому костюмі: зірки на прем'єрі українського мультфільму "Мавка"

У Києві, у кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver), відбувся прем'єрний показ найочікуванішого анімаційного фільму виробництва Animagrad (FILM.UA Group) — "Мавка. Лісова пісня". Відсьогодні, 2 березня, мультфільм у кінотеатрах України.

Захід відвідала творча команда анімаційного фільму: генеральна продюсерка Ірина Костюк, креативна продюсерка Анна Єлісєєва, продюсери Сергій Созановський та Єгор Олесов, режисер Олег Маламуж, сценарист Ярослав Войцешек, артдиректор Крістіан Коскінін, художниця з костюмів Ольга Навроцька і команда Animagrad.

Команда анімаційного фільму

Ірина Костюк

Ольга Навроцька

Вперше свою роботу на великому екрані побачили зіркові голоси мультфільму — фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, лідер культового гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка, народна артистка України Ніна Матвієнко, актори Наталка Денисенко, Назар Задніпровський, Андрій Мостренко.

"Я бачила мультфільм від початку й до кінця, тому що я озвучила головну роль і бачила всі ці кадри. Я очікувала, що буде класно, майже все по сюжету я знала, як буде, але коли ти бачиш повну картину, це до мурашок. Під час деяких сцен я сиділа й плакала. Я в захваті, дуже крута робота, горда, що долучилася", — розповіла акторка Наталка Денисенко, яка подарувала свій голос Мавці.

Наталка Денисенко

"Мої перші враження після перегляду "Мавки" — це ВАУ! Як я пишаюся бути частиною такого красивого проєкту, такого масштабного мультфільму. Я вітаю всіх причетних до цієї роботи, впевнена, що усі, хто будуть дивитися цей мультфільм, будуть у захваті — і дорослі, і діти. Я хочу, щоб він лунав на весь світ! Я впевнена, що всі будуть його передивлятися і пишатися, особливо українці, тому що це наша наша Мавка”, — поділилася своїми враженнями після перегляду Юлія Саніна, голос Водяниці.

Юлія Саніна

"Я подивився мультфільм "Мавка. Лісова пісня", де озвучував, Духа Природи — Того, Що у Скелі Сидить. Я ж не знав, наскільки буде складним сюжет, драматичним: він і про життя, і про смерть, про любов, про дружбу, про взаємодію, про гнів, про лють. Дуже актуальна робота, дуже хороша, це перемога для українців, для діточок насолода, тож дивіться і нехай фільм набирає мільйони й мільйони переглядів", — прокоментував Олег Скрипка, голос Того, Що в Скелі Сидить.

Олег Скрипка

У столиці привітати команду стрічки завітали друзі, партнери, представники кіноіндустрії, медіа та шоубізнесу: — актори Ксенія Мішина, Григорій Бакланов, Анастасія Цимбалару, Юрій Ткач, Інна Приходько, Леся Самаєва, Арам Арзуманян, Андрій Самінін, Наталія Бабенко, Олексій Тритенко, режисер Ахтем Сеітаблаєв, продюсер та режисер Олексій Гладушевський, телеведуча та співачка Даша Астаф’єва, український телеведучий, продюсер та шоумен Олексій Дурнєв, український бізнесмен, блогер і меценат Гарік Корогодський, хореограф Женя Кот з дружиною Наталією Татаринцевою, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, народний депутат України Павло Сушко, голова Державного агентства України з питань кіно Марина Кудерчук, композитор Євген Філатов (The Maneken), артисти Оля Полякова та Анна Трінчер.

Неля Шовкопляс і Ніна Матвієнко

Юлія Саніна і Євген Філатов

Юрій Ткач із дружиною і донькою

Оля Полякова і Анна Трінчер

Олександр Ткаченко з дружиною і сином

Олексій Тритенко

Гарік Корогодський

Женя Кот і Наталія Татаринцева

Ксенія Мішина з сином

Євген Філатов

"Мавка. Лісова Пісня" стала найбільшою українською кінопрем’єрою з початку повномасштабного вторгнення й зібрала у кінотеатрі не лише відчайдушну команду проєкту, яка завершувала виробництво анімації попри війну, повітряні тривоги, обстріли та окупацію і згодом — перебої з електроенергією, а й вдячних партнерів, які підтримали українське кіно на його нелегкому шляху до глядача. Тож можна впевнено стверджувати, що "Мавка. Лісова Пісня" об’єднує українців, нагадуючи, що світло завжди перемагає темряву.

На фінальних титрах глядачі здійняли шквальні оплески, а під час усього фільму сміялися, дивувалися, переживали, поневірялися, плакали, захоплювалися разом із героями мультфільму, поринаючи у Всесвіт Мавки, та дякували команді за неймовірну роботу.

"Коли йшла на мультфільм, боялась розчаруватись. Боялась своєї лояльності до того, що це своє. І своє важливо підтримувати. А мультфільм не просто хороший, він дуже хороший, своєчасний і красивий. І коли дивилась, зрозуміла, чого він так довго не виходив, чому саме зараз був повністю готовий. Бо саме зараз він важливий. І нам важлива сила. І освоєння своєї люті — про неї багато в мультфільмі, і готовності захищати своє і своїх, і доброти, і любові. Вдячна всім, хто над ним працював", — дитячий сказала сімейна психологиня Світлана Ройз.

"Дивився як дитя, а сприймав як дорослий українець — наше, рідне. Тому, що сьогодні відбулась довгоочікувана прем’єра українського мультфільму Мавка. Якщо до фільмів нашого виробництва ми вже звикли, то про мультфільм Мавка можна сказати, що це перший якісний витвір. Дякую авторам за роботу! Закликаю всіх до перегляду”, — поділився український кінодокументаліст, режисер, продюсер Іван Ясній.

"Приголомшливий казковий світ, створений до найдрібніших деталей. Світла історія про те, що добро завжди перемагає зло, а кохання рятує душу. Я щиро сміялася, переживала і навіть плакала. Такі прості чисті забуті емоції", — додала художниця з костюмів Антоніна Белінська.

Гості премʼєри першими побачили одного з персонажів майбутньої вистави "Мавка.Шоу", яка створюється за мотивами мультфільму та планується до показів у 20-ти містах України в межах великого гастрольного туру, що пройде вже цієї весни.

Генеральним медіапартнером проєкту є канал "1+1".

Нагадаємо, допрем’єрний показ "Мавки" відбувся у Львові, який відвідали діти українських прикордонників, діти-сироти, представники фонду "Солдатські матері" і члени Управління соціального захисту Львівської міської ради.

Читайте також:

Граційна Катерина Кухар стала прототипом Мавки у мультфільмі