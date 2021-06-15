Жодних дієт: Кім Кардашян в лимонному бікіні поласувала мексиканською стравою

Зірка реаліті показала, як їсть тако.

40-річна Кім Кардашян підтримала традицію тако-вівторка. Це такий звичай у багатьох містах США піти куди-небудь поїсти тако або інші мексиканські страви, які зазвичай подають на тортілья по вівторках увечері. Зазвичай в такі дні ресторани і кафе роблять знижку на мексиканську кухню.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

На фото Кім в лимонному бікіні їсть тако — традиційну страву мексиканської кухні.

"Вже ж тако-вівторок?" — запитала Кардашян у своїх фоловерів. Судячи з фото, таке харчування не позначається на пресі Кім.

До слова, тако-вівторки любить і актриса Сальма Гайек. Вона теж показувала знімки, на яких з апетитом їла мексиканське блюдо.

Сальма Гайек / Instagram Сальми Гаєк

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