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Жодних дієт: Кім Кардашян в лимонному бікіні поласувала мексиканською стравою

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Жодних дієт: Кім Кардашян в лимонному бікіні поласувала мексиканською стравою

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Зірка реаліті показала, як їсть тако.

40-річна Кім Кардашян підтримала традицію тако-вівторка. Це такий звичай у багатьох містах США піти куди-небудь поїсти тако або інші мексиканські страви, які зазвичай подають на тортілья по вівторках увечері. Зазвичай в такі дні ресторани і кафе роблять знижку на мексиканську кухню.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

На фото Кім в лимонному бікіні їсть тако — традиційну страву мексиканської кухні.

"Вже ж тако-вівторок?" — запитала Кардашян у своїх фоловерів. Судячи з фото, таке харчування не позначається на пресі Кім.

До слова, тако-вівторки любить і актриса Сальма Гайек. Вона теж показувала знімки, на яких з апетитом їла мексиканське блюдо.

Сальма Гайек / © Instagram Сальми Гаєк
Сальма Гайек / Instagram Сальми Гаєк

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