Ніжилася на пляжі: Алессандра Амбросіо в купальниках влаштувала фотосет

Бразильська модель Алессандра Амбросіо продовжує демонструвати знімки з нової рекламної кампанії свого бренду купальників Gal Floripa.

Новими фото модель поділилася в Instagram. Алессандра опублікувала дві різні серії фотографій та написала:

"У золоту годину все світиться інакше ✨".

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На фото Амбросіо позувала на пляжі, на одних фото на ній одягнений гірчичний купальник, кілька золотих браслетів на зап'ясті, сережки-висячки та сонцезахисні окуляри з коричневим склом. Аксесуари ідеально пасують під пляжний образ моделі. Алессандра заскочена стоячи на тлі моря, а також лежачи на лежаку.

У серії інших фотографій Але позувала у блакитному купальнику, що складався з топу та плавок. Вона також одягла панаму, сонцезахисні окуляри та золоті браслети.

"Сонечко", — підписала кадри модель.

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Зазначимо, кадри для рекламного фотосету її бренду пляжного одягу Gal Floripa Алессандра знімала у рідній Бразилії, де на початку року проводила час на канікулах. Тоді ж шанувальники могли бачити і її нові знімки топлес на пляжі.

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