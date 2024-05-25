Ніжиться на сонці: Елізабет Герлі у рожевому купальнику похизувалася сексуальним бюстом

58-річна акторка одягла бікіні свого бренду і засмагала.

Елізабет Герлі показала шанувальникам в Instagram, як вона відпочиває у свій вихідний.

Акторка ніжилась на сонці у джинсових мінішортах і рожевому купальнику з золотим ланцюжком від власного бренду Elizabeth Hurley Beach. Ліф чудово підкреслив сексуальні груди зірки.

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Вона розпустила волосся, підкреслила очі чорним олівцем і нафарбувала губи рожевою помадою.

"Коли в Англії виходить сонце (навіть ненадовго), одягаю бікіні", – підписала світлину Герлі.

Нагадаємо, Елізабет Герлі у яскраво-рожевому вбранні зі стразами прийшла на галавечір.

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