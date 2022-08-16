Ніжиться на сонці в бікіні: Дженніфер Еністон поділилася новими знімками з відпустки

53-річна Дженніфер Еністон показала нові фотографії з відпустки та те, як ніжиться на розкішному пляжі в самому лише бікіні.

Знаменитість рідко робить пости в Instagram, але вчора поділилася фотографіями свого пляжного відпочинку зі своїми друзями, зокрема зі своїм партнером за фільмом "Незносні боси" Джейсоном Бейтманом та його дружиною Амандою Анкою.

(гортайте фото праворуч)

Дженніфер зробила селфі, позуючи на лежаку у чорному бікіні та коралових плавках, а також у сонцезахисних окулярах. І показала свою розкішну фігуру, якою з легкістю може похизуватися завдяки регулярним тренуванням та медитаціям.

Якось Дженніфер Еністон розповідала в інтерв'ю для First For Women про те, що починає свій ранок зі склянки теплої води з лимоном, потім п'є коктейль або їсть авокадо та яйця, які вміє готувати різними способами. Під час пандемії коронавірусу Еністон полюбила готувати вдома. Іноді у її ранковому раціоні є вівсянка із збитим яєчним білком.

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

А щоб бути у хорошій формі Дженніфер практикує інтервальне голодування. Це популярна серед зірок дієта 16:8, яку дієтологи вважають найбільш безпечним методом схуднення.

Читайте також: