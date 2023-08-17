Ніжиться на яхті в бікіні: Сара Сампайо проводить відпустку в Італії

Екс"ангел" Victoria's Secret насолоджується відпочинком у сонячній Італії.
У Instagram Сара Сампайо ділиться кадрами з пляжу, показує свої образи та відео, як вона насолоджується морем та теплим літнім сонцем.
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На одному з фото Сара позує в чорному бікіні та капелюсі. Дівчина сфотографувалася на тлі моря, де пришвартовано величезну кількість яхт.
На іншому знімку модель позує вже в іншому купальнику, плаваючи на яхті.
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"Моя робота – пляж", — пише у підписі до знімків Сампайо.
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Також Сара показала кадр, де позує у короткій помаранчевій сукні. Міні дівчина одягла без білизни та доповнила білими босоніжками з цікавими фігурними підборами.
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Останні тижні літа багато знаменитостей насолоджуються відпустками, морем і ледарюють перед стартом нового насиченого сезону світських тусовок, знімань та різноманітних заходів.
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