Ніжиться в басейні з коханим: Алессандра Амбросіо показала, як проводить літо

Ніжиться в басейні з коханим: Алессандра Амбросіо показала, як проводить літо

Бразильська манекенниця вже давно не приховує від шанувальників свого нового хлопця.

Алессандра Амбросіо, якій в квітні виповнилося 40 років, поділилася новою серією фотографій, на яких зображена в купальнику, в басейні, та ще й в компанії свого бойфренда Річарда Лі.

Модель позувала в темно-зеленому купальнику-бандо і зі склянкою прохолодного напою в воді, а також лежачи на бортику басейну. Алессандра і Річард були також зазнімковані в обіймах одне одного і під час поцілунку.

"Літо в повітрі", — підписала кадри Амбросіо.

(гортайте фото праворуч)

Якщо погортати Instagram моделі, то є враження, що Алессандра тільки те й робить, що відпочиває. Правда, іноді папараці ще фотографують її під час шопінгу в Лос-Анджелесі або на пляжі, де зірка любить грати в пляжний волейбол разом зі своїми друзями.

Алессандра Амбросіо / Getty Images

Алессандра Амбросіо / Getty Images

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