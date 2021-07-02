Ніжиться в басейні з коханим: Алессандра Амбросіо показала, як проводить літо

Бразильська манекенниця вже давно не приховує від шанувальників свого нового хлопця.
Алессандра Амбросіо, якій в квітні виповнилося 40 років, поділилася новою серією фотографій, на яких зображена в купальнику, в басейні, та ще й в компанії свого бойфренда Річарда Лі.
Модель позувала в темно-зеленому купальнику-бандо і зі склянкою прохолодного напою в воді, а також лежачи на бортику басейну. Алессандра і Річард були також зазнімковані в обіймах одне одного і під час поцілунку.
"Літо в повітрі", — підписала кадри Амбросіо.
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Якщо погортати Instagram моделі, то є враження, що Алессандра тільки те й робить, що відпочиває. Правда, іноді папараці ще фотографують її під час шопінгу в Лос-Анджелесі або на пляжі, де зірка любить грати в пляжний волейбол разом зі своїми друзями.
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