Ніжна і красива: Катерина Бужинська у квітковій сукні з декольте знялася у новій фотосесії

Співачка замилувала образом у романтичному вбранні.
Катерина Бужинська показала підписникам в Instagram ніжний аутфіт, у якому вона знялася у новій фотосесії.
Артистка постала у романтичній сукні із блакитно-жовтими квітами і рукавами-ліхтариками. Вбрання мало оголені плечі і сексуальне декольте.
Образ Катерина доповнила зачіскою з локонами, красивим макіяжем і елегантними золотистими сережками. Співачці дуже пасує такий лук.
Нагадаємо, Катерина Бужинська у розкішній червоній сукні фасону "русалка" продемонструвала струнку фігуру.
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