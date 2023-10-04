Ніжна і красива: Катерина Бужинська у квітковій сукні з декольте знялася у новій фотосесії

Катерина Бужинська показала підписникам в Instagram ніжний аутфіт, у якому вона знялася у новій фотосесії.

Артистка постала у романтичній сукні із блакитно-жовтими квітами і рукавами-ліхтариками. Вбрання мало оголені плечі і сексуальне декольте.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Образ Катерина доповнила зачіскою з локонами, красивим макіяжем і елегантними золотистими сережками. Співачці дуже пасує такий лук.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Нагадаємо, Катерина Бужинська у розкішній червоній сукні фасону "русалка" продемонструвала струнку фігуру.

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