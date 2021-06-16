Ніжна і сексуальна: фіналістка шоу "Холостяк-10" у мереживній білизні звабливо позувала на камеру

Дана Оханська поділилася з підписниками пікантним знімком.

Фіналістка 10-го сезону шоу "Холостяк" - Дана Оханська – опублікувала в Instagram пікантну світлину, на якій вона постала у сексуальному образі. Красуня звабливо позувала у білій мереживній білизні від українського бренду Jasmine Lingerie, демонструючи струнку фігуру.

Дана Оханська / Instagram Дани Оханської

Свій аутфіт Оханська доповнила зачіскою з локонами та була практично без макіяжу на обличчі.

У дописі Дана написала свій вірш:

"Я хочу, щоби ти мене беріг!

І цілував доранку скрізь і всюди:

З плеча - на груди , із грудей - до ніг...

І зовсім байдуже, що скажуть люди.



Я хочу, щоб до дна всю випивав,

Торкав безгрішно моє спрагле тіло.

І щоб в міцних руках мене тримав -

Аж так, щоб дихати було несила.



Я хочу, щоби ти в мені тонув

І не боявся йти зі мною далі й далі...

І всіх, що були до - забув,

Й заблочив в інстаграмі... В ідеалі :)

Ох. Дана"

Ще дівчина виклала фото з басейну, на яких зазнімкована у червоному суцільному купальнику з відвертим декольте.

Дана Оханська / Instagram Дани Оханської

Дана Оханська / Instagram Дани Оханської

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Образи фіналістки шоу "Холостяк-10" Дани Оханської (26 фото)

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