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Ніжна і сексуальна: фіналістка шоу "Холостяк-10" у мереживній білизні звабливо позувала на камеру

Ніжна і сексуальна: фіналістка шоу "Холостяк-10" у мереживній білизні звабливо позувала на камеру

Ніжна і сексуальна: фіналістка шоу "Холостяк-10" у мереживній білизні звабливо позувала на камеру

Дана Оханська / Instagram Дани Оханської

Дана Оханська поділилася з підписниками пікантним знімком.

Фіналістка 10-го сезону шоу "Холостяк" - Дана Оханська – опублікувала в Instagram пікантну світлину, на якій вона постала у сексуальному образі. Красуня звабливо позувала у білій мереживній білизні від українського бренду Jasmine Lingerie, демонструючи струнку фігуру.

Дана Оханська / © Instagram Дани Оханської
Дана Оханська / Instagram Дани Оханської

Свій аутфіт Оханська доповнила зачіскою з локонами та була практично без макіяжу на обличчі.

У дописі Дана написала свій вірш:

"Я хочу, щоби ти мене беріг!
І цілував доранку скрізь і всюди:
З плеча - на груди , із грудей - до ніг...
І зовсім байдуже, що скажуть люди.

Я хочу, щоб до дна всю випивав,
Торкав безгрішно моє спрагле тіло.
І щоб в міцних руках мене тримав -
Аж так, щоб дихати було несила.

Я хочу, щоби ти в мені тонув
І не боявся йти зі мною далі й далі...
І всіх, що були до - забув,
Й заблочив в інстаграмі... В ідеалі :)

Ох. Дана"

Ще дівчина виклала фото з басейну, на яких зазнімкована у червоному суцільному купальнику з відвертим декольте.

Дана Оханська / © Instagram Дани Оханської
Дана Оханська / Instagram Дани Оханської
Дана Оханська / © Instagram Дани Оханської
Дана Оханська / Instagram Дани Оханської

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