Ніжна і сексуальна: фіналістка шоу "Холостяк-11" у мереживній білизні позувала на Київському морі

Юлія Бельченко "Зайка" знялася у новій красивій фотосесії.

Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" — Юлія Бельченко "Зайка" - виклала в Instagram знімки з нової пікантної фотосесії, яка відбувалася у красивій локації — на Київському морі на тлі заходу сонця.

Юлія Бельченко "Зайка" / Instagram Юлії Бельченко

"Зайка" чуттєво позувала перед камерою у мереживному комплекті білизни, зверху якого одягла прозорий кремовий халат. Сексуальний і ніжний водночас образ Юлії доповнили укладання з локонами і макіяж.

Юлія Бельченко "Зайка" / Instagram Юлії Бельченко

Юлія Бельченко "Зайка" / Instagram Юлії Бельченко

У підписі Юлія написала характеристики справжньої жінки.

"Справжня жінка

Вона — особистість, яка має свою точку зору і свій погляд на життя.

Їй цікаве її власне життя. Вона піклується про себе і вміє приймати турботу.

Вона має мужність йти проти системи. Але часом так потребує захисту.

Вона не боїться бути смішною і безглуздою. Часом буває примхливою, сумує і злиться.

Вона не мстить. Не носить образи і зло всередині.

Вона не судить інших людей, не вказує на їхні недоліки. Вона змушує їх повірити в свою унікальність і неповторність.

Поряд з такою жінкою чоловік розквітає і почувається героєм. Поруч з нею по-справжньому горять його очі.

Вона така тендітна зовні, але сильна всередині.

Вона така різна. Вона неідеальна. Вона справжня".

А в іншому фотосеті Бельченко постала топлес. З одягу на ній була лише біла спідниця максі. Оголені груди "Зайка" прикрила руками.

Читайте також: Красуні у жовтих купальниках: учасниця "Холостяка-11" з подругою граціозно стрибнули в басейн

Ефектні образи учасниць шоу "Холостяк-11" (47 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання