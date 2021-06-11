Ніжна і сексуальна: фіналістка шоу "Холостяк-11" у мереживній білизні позувала на Київському морі

Юлія Бельченко "Зайка" знялася у новій красивій фотосесії.
Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" — Юлія Бельченко "Зайка" - виклала в Instagram знімки з нової пікантної фотосесії, яка відбувалася у красивій локації — на Київському морі на тлі заходу сонця.
"Зайка" чуттєво позувала перед камерою у мереживному комплекті білизни, зверху якого одягла прозорий кремовий халат. Сексуальний і ніжний водночас образ Юлії доповнили укладання з локонами і макіяж.
У підписі Юлія написала характеристики справжньої жінки.
"Справжня жінка
- Вона — особистість, яка має свою точку зору і свій погляд на життя.
- Їй цікаве її власне життя. Вона піклується про себе і вміє приймати турботу.
- Вона має мужність йти проти системи. Але часом так потребує захисту.
- Вона не боїться бути смішною і безглуздою. Часом буває примхливою, сумує і злиться.
- Вона не мстить. Не носить образи і зло всередині.
- Вона не судить інших людей, не вказує на їхні недоліки. Вона змушує їх повірити в свою унікальність і неповторність.
- Поряд з такою жінкою чоловік розквітає і почувається героєм. Поруч з нею по-справжньому горять його очі.
- Вона така тендітна зовні, але сильна всередині.
- Вона така різна. Вона неідеальна. Вона справжня".
А в іншому фотосеті Бельченко постала топлес. З одягу на ній була лише біла спідниця максі. Оголені груди "Зайка" прикрила руками.
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