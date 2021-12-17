Ніжний і зворушливий: Анна Добриднєва написала саундтрек до новорічної комедії з Ксенією Мішиною

Артистка написала і заспівала сингл, який став офіційним саундтреком фільму "Справжній Санта".
Анна Добриднєва написала та виконала саундтрек до новорічної комедії "Справжній Санта". Це вже четвертий сингл у виконанні Анни, який став офіційним саундтреком.
"Це ніжна і зворушлива пісня. Я кажу вголос те, що кожен з нас каже подумки, коли годинник б‘є 12. Та у цьому фільмі я не лише "звучу", а ще й граю одного з персонажів. З нетерпінням чекаю на прем'єру! "Реальне кохання" по-українськи змусить кожного повірити в диво" - розповіла Анна.
У фільмі знялися Ксенія Мішина, Дар'я Петрожицька, Богдан Бенюк, Олександр Попов акторки з "Жіночого кварталу" та учасники Improv Live Show.
Романтична комедія "Справжній Санта" у кіно від 13 січня.
Нагадаємо, Анна Добриднєва озвучила одну з головних героїнь анімаційного мультфільму "Співай 2"
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