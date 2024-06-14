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Ніжна та красива: Ель Феннінг у сукні з квітковою аплікацією на заході у Нью-Йорку

Ніжна та красива: Ель Феннінг у сукні з квітковою аплікацією на заході у Нью-Йорку

Ель Феннінг / Фото: Getty Images

Дівчина одягла сукню, якій уже 20 років.

Акторка Ель Феннінг відвідала гламурний світський захід у Нью-Йорку і просто зачарувала шанувальників та гостей своїм образом. Перед камерами 26-річна дівчина позувала у ніжній сукні молочного відтінку.

Шовкове вбрання Ель було від бренду John Galliano. Це вінтажна сукня з колекції весна-літо 2004.

У неї були тонкі бретельки, розріз спереду на спідниці, квіткова аплікація та вишивка. Поєднала вона сукню з ніжно-рожевими босоніжками та браслетом "цвях" від Cartier.

Ель Феннінг / © Getty Images
Ель Феннінг / Фото: Getty Images

Також зараз дівчина знімається разом із Тімоті Шаламе у Нью-Йорку. Вона з'явиться в байопіку "Повна невідомість", який розповідатиме про музіканта та співака Боба Ділана. Ель зіграє в цій картині кохану головного героя - Сьюз Ротоло, яка була американською художницею італійського походження та першим серйозним коханням Ділана.

Тімоті Шаламе та Ель Феннінг / © Getty Images
Тімоті Шаламе та Ель Феннінг / Фото: Getty Images

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