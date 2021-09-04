Ніжна та жіночна: Крістен Стюарт у вбранні з мереживом від Chanel вийшла на червону доріжку

Ніжна та жіночна: Крістен Стюарт у вбранні з мереживом від Chanel вийшла на червону доріжку

31-річна акторка любить зухвалі луки, але цього разу вона з'явилася перед публікою у дуже ніжному жіночому аутфіті.

Крістен Стюарт приємно здивувала своїм ніжним образом на Венеційському кінофестивалі. На червоній доріжці акторка з'явилася у бірюзовому костюмі з осінньо-зимової колекції Chanel 2021. Вбрання складалося з камісолі з білим мереживом, гумкою на талії і чорним бантом, а також прямих штанів з мереживом.

Крістен Стюарт / Associated Press

Крістен Стюарт / Associated Press

Крістен Стюарт / Associated Press

Лук зірка доповнила білими туфлями від Louboutin. На шиї у неї було делікатне кольє-чокер з квітами.

Крістен Стюарт / Associated Press

Крістен Стюарт / Associated Press

Волосся кольору полуничного блонду (світлі пасма з ледве помітним рожевим відтінком) уклали в локони, а в макіяжі зробили акцент на очах з димчастими тінями.

Крістен Стюарт / Associated Press

Крістен Стюарт / Associated Press

Крістен Стюарт / Associated Press

А на фотоколі Крістен з'явилася у твідовому ромпері Chanel і чорних туфлях на підборах з декоративними перлинами. Завершив образ насичений макіяж очей, який трішки додав втоми її обличчю.

Крістен Стюарт / Getty Images

Стюарт зіграла головну роль — принцесу Діану — у фільмі "Спенсер". Це художній фільм Пабло Ларраін про принцесу Діану. Дія в картині відбувається протягом трьох днів — на Різдво на початку 1990-х років, у королівському маєтку Сандрінгем у Норфолку. Саме в цей період принцеса Діана вирішує розлучитися з чоловіком, принцом Чарльзом.

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