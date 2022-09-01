Ніжні обійми та поцілунки: Бруклін Бекхем опублікував милі фото з дружиною Ніколою

Бруклін та Нікола часто демонструють ніжні почуття по відношенню одне до одного на фотографіях, які викладають у публічний простір. 23-річний хлопець запостив фото у сторіз і сказав, що його дружина "найдивовижніша людина на світі".

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Instagram Ніколи Пельтц

Що саме мав на увазі Бруклін, він не повідомив. На знімку Бекхем зображений стоячи за Ніколою і міцно обіймаючи її в той момент, коли дівчина приміряла рожеву латексну сукню стоячи перед дзеркалом. Схоже, кадр не найсвіжіший, тому що Нікола ще з білим кольором волосся, а віднедавна, нагадаємо, дівчина пофарбувалась у темний колір.

А ось на новому фото в Instagram, де Бруклін цілує дружину, вона вже брюнетка.

Нещодавно подружжя разом відвідувало захід у Лос-Анджелесі, тоді Пельтц з'явилася на публіці в пастельно-рожевій вінтажній сукні від Versace з воланами і була взута у блискучі босоніжки на підборах і платформі, посипані стразами.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

Раніше пара розповідала про те, коли вони планують заводити дітей.

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