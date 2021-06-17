Ніжно і красиво: порноакторка з "Холостяка" похизувалася новим манікюром і педикюром

Колишня акторка фільмів для дорослих показала, який вона зробила собі манікюр.
Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — колишня порноакторка Анастасія (псевдонім — Адель Асанті), продемонструвала підписникам в Instagram свій новий манікюр.
Дівчина багато уваги приділяє красі і гігієні своїх рук. Тому вона часто експериментує з довжиною і кольором манікюру.
Цього разу Настя зробила собі французький манікюр довгої квадратної форми. Він має ніжний вигляд.
А ще Асанті похизувалася педикюром, який теж вирішила зробити у стилі френч. Крім того, вона показала свої татуювання на ступнях.
"Футфетишисти, привіт або мій ідеальний френч", — підписала знімок Адель.
Нагадаємо, Анастасія зізналася, що зробила пластичну операцію на сідницях і похизувалася результатами.
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