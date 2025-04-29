Ніжна та мила: Флоренс П'ю на прем'єрі фільму "Громовержці" у сукні м'ятного відтінку

Флоренс П'ю / © Associated Press

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Флоренс П’ю сяяла на прем’єрі фільму «Громовержці» у Лос-Анджелесі у чарівному образі. Акторка вийшла до фотографів у романтичній сукні ніжного м’ятного відтінку.

Флоренс П’ю / © Associated Press

Її вбрання було від бренду McQueen із шовкового жоржету і представлене в колекції прет-а-порте осінь-зима 2025, і мало складний дизайн. Сукня не мала бретелів, але водночас вона мала довгу асиметричну спідницю з прозорими елементами і рюшами. Спідниця була багатошаровою і гарно розвівалась.

Флоренс П’ю / © Associated Press

Також сукню прикрашав корсет із плісованим ліфом і в деяких місцях його прикрашало навіть мереживо.

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Флоренс доповнить образ гламурними сріблястими босоніжками від Aquazzura із зав’язками. У вухах у зірки сяяли сережки з камінням, руки прикрашали срібні каблучки, а її волосся було укладене в гарну зачіску.

Флоренс П’ю / © Associated Press

Це вбрання мало набагато кращий вигляд, ніж її попередній лук від Francesco Murano, в якому здавалося, що вона не може дихати — її топ був занадто тісним.

Флоренс П’ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press