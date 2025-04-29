ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
1 хв

Ніжна та мила: Флоренс П'ю на прем'єрі фільму "Громовержці" у сукні м'ятного відтінку

Романтичні та легкі сукні дуже до лиця зірці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Флоренс П'ю

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П’ю сяяла на прем’єрі фільму «Громовержці» у Лос-Анджелесі у чарівному образі. Акторка вийшла до фотографів у романтичній сукні ніжного м’ятного відтінку.

Флоренс П’ю / © Associated Press

Флоренс П’ю / © Associated Press

Її вбрання було від бренду McQueen із шовкового жоржету і представлене в колекції прет-а-порте осінь-зима 2025, і мало складний дизайн. Сукня не мала бретелів, але водночас вона мала довгу асиметричну спідницю з прозорими елементами і рюшами. Спідниця була багатошаровою і гарно розвівалась.

Флоренс П’ю / © Associated Press

Флоренс П’ю / © Associated Press

Також сукню прикрашав корсет із плісованим ліфом і в деяких місцях його прикрашало навіть мереживо.

Флоренс доповнить образ гламурними сріблястими босоніжками від Aquazzura із зав’язками. У вухах у зірки сяяли сережки з камінням, руки прикрашали срібні каблучки, а її волосся було укладене в гарну зачіску.

Флоренс П’ю / © Associated Press

Флоренс П’ю / © Associated Press

Це вбрання мало набагато кращий вигляд, ніж її попередній лук від Francesco Murano, в якому здавалося, що вона не може дихати — її топ був занадто тісним.

Флоренс П’ю / © Associated Press

Флоренс П’ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Getty Images

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Associated Press

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
53
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie