- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 186
- Час на прочитання
- 1 хв
Ніжність у кожній деталі: Памела Андерсон вразила образом на Венеціанському кінофестивалі
Венеція стала ще однією локацією для акторки продемонструвати свою особливу версію сучасної жіночності — делікатну, невимушену та впевнену.
Памела Андерсон знову опинилася у центрі уваги і цього разу на фотоколі у Венеції. Акторка позувала фотографам для фільму «Місце, де можна бути» під час 83-го Венеціанського кінофестивалю.
Вона мала неймовірний вигляд у ніжній і романтичній сукні блакитного кольору від американського бренду Monse, що заснований 2015 року Лаурою Кім та Фернандо Гарсія. Марка відома деконструктивістським підходом до колекцій.
Сукня акторки була довжини міді, вишуканою, легкою і з цікавими деталями дизайну, зокрема була двошаровою і прикрашена білим мереживом, а також принтом у вигляді лимонів. Особливо романтичним акцентому луку були банти на плечах, а також накидка, якою акторка огорнулась.
Також вона взула білі туфлі на підборах, зробила зачіску з об’ємним укладанням і традиційно відмовилась від макіяжу.
Також у межах кінофестивалю Андерсон відвідала одну з найважливіших благодійних подій року — престижну галавечерю amfAR. На заході в готелі Hilton Molino Stucky акторка отримала нагороду Award of Courage за свою багаторічну активістську та гуманітарну діяльність у боротьбі зі СНІДом.