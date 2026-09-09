Ніжність у кожній деталі: Памела Андерсон вразила образом на Венеціанському кінофестивалі

Памела Андерсон / © Associated Press

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Памела Андерсон знову опинилася у центрі уваги і цього разу на фотоколі у Венеції. Акторка позувала фотографам для фільму «Місце, де можна бути» під час 83-го Венеціанського кінофестивалю.

Памела Андерсон / © Associated Press

Вона мала неймовірний вигляд у ніжній і романтичній сукні блакитного кольору від американського бренду Monse, що заснований 2015 року Лаурою Кім та Фернандо Гарсія. Марка відома деконструктивістським підходом до колекцій.

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Памела Андерсон / © Associated Press

Сукня акторки була довжини міді, вишуканою, легкою і з цікавими деталями дизайну, зокрема була двошаровою і прикрашена білим мереживом, а також принтом у вигляді лимонів. Особливо романтичним акцентому луку були банти на плечах, а також накидка, якою акторка огорнулась.

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Також вона взула білі туфлі на підборах, зробила зачіску з об’ємним укладанням і традиційно відмовилась від макіяжу.

Памела Андерсон / © Associated Press

Також у межах кінофестивалю Андерсон відвідала одну з найважливіших благодійних подій року — престижну галавечерю amfAR. На заході в готелі Hilton Molino Stucky акторка отримала нагороду Award of Courage за свою багаторічну активістську та гуманітарну діяльність у боротьбі зі СНІДом.

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