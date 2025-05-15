Ніжно дивився і цілував руку: Том Круз і Анджела Бассетт привернули увагу на червоній доріжці у Каннах

Анджела Бассетт і Том Круз / © Associated Press

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Вчора, 14 травня, на Каннському кінофестивалі відбулася прем’єра восьмої частини легендарної франшизи — «Місія неможлива: Фінальна розплата». Презентувати шпигунський бойовик публіці з’явилася вся творча команда: Грег Тарзан Девіс, Гейлі Етвелл, Анджела Бассетт, Том Круз, режисер Крістофер МакКворрі, Трамелл Тіллман, Саймон Пегг, Ганна Веддінгем, Пом Клементьєфф, Есай Моралес та Ерік Джендресен.

Команда фільму / © Associated Press

Нашу увагу привернув головний герой фільму Том Круз і його колега зі стрічки - Анджела Бассетт. Під час того, як команда фільму йшла червоними сходами і збирала овації, Том весь час приділяв увагу саме Анджелі: він весь час на неї ніжно дивися, тримав за руку, а потім і поцілував її руку.

Анджела Бассетт і Том Круз / © Associated Press

Анджела Бассетт і Том Круз / © Associated Press

Круз також тримав за руку й іншу свою колегу — Пом Клементьєфф, але не помітили, щоб він хоча б раз на неї подивився чи теж поцілував руку.

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Анджела Бассетт, Том Круз і Пом Клементьєфф / © Associated Press

Анджела Бассетт, Том Круз і Пом Клементьєфф / © Associated Press

66-річна Бассет цього вечора мала неймовірний вигляд. На ній було чорне вбрання з колекції прет-а-порте весна-літо 2025 бренду Burberry, яке складалося з топа з драпуванням і спідниці з торочкою. Торчока також була на рукавах вбрання.

Анджела Бассетт і Том Круз / © Associated Press

Аутфіт Анджела доповнила зачіскою з низьким пухнастим хвостом, макіяжем смокі айс і срібними прикрасами з діамантами від Messika jewelry.

62-річний Том Круз продемонстрував красивий лук у класичному чорному смокінгу, жилеті, білій сорочці чорній краватці-метелику і чорних туфлях.

Нагадаємо, в український прокат фільм «Місія неможлива: Фінальна розплата» виходить 22 травня.

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