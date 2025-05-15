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- Шоу-бізнес
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Ніжно дивився і цілував руку: Том Круз і Анджела Бассетт привернули увагу на червоній доріжці у Каннах
Актори презентували довгоочікувану восьму частину легендарної франшизи «Місія неможлива».
Вчора, 14 травня, на Каннському кінофестивалі відбулася прем’єра восьмої частини легендарної франшизи — «Місія неможлива: Фінальна розплата». Презентувати шпигунський бойовик публіці з’явилася вся творча команда: Грег Тарзан Девіс, Гейлі Етвелл, Анджела Бассетт, Том Круз, режисер Крістофер МакКворрі, Трамелл Тіллман, Саймон Пегг, Ганна Веддінгем, Пом Клементьєфф, Есай Моралес та Ерік Джендресен.
Нашу увагу привернув головний герой фільму Том Круз і його колега зі стрічки - Анджела Бассетт. Під час того, як команда фільму йшла червоними сходами і збирала овації, Том весь час приділяв увагу саме Анджелі: він весь час на неї ніжно дивися, тримав за руку, а потім і поцілував її руку.
Круз також тримав за руку й іншу свою колегу — Пом Клементьєфф, але не помітили, щоб він хоча б раз на неї подивився чи теж поцілував руку.
66-річна Бассет цього вечора мала неймовірний вигляд. На ній було чорне вбрання з колекції прет-а-порте весна-літо 2025 бренду Burberry, яке складалося з топа з драпуванням і спідниці з торочкою. Торчока також була на рукавах вбрання.
Аутфіт Анджела доповнила зачіскою з низьким пухнастим хвостом, макіяжем смокі айс і срібними прикрасами з діамантами від Messika jewelry.
62-річний Том Круз продемонстрував красивий лук у класичному чорному смокінгу, жилеті, білій сорочці чорній краватці-метелику і чорних туфлях.
Нагадаємо, в український прокат фільм «Місія неможлива: Фінальна розплата» виходить 22 травня.