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- Шоу-бізнес
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Ніжно й гарно: 59-річна акторка Елізабет Герлі вийшла в світ у квітковій сукні з розрізом
Цей захід вона відвідує щорічно і завжди одягає на нього рожевий колір.
Акторка Елізабет Герлі відвідала вечірку Hot Pink, організовану BCRF (Фондом досліджень раку молочної залози), що відбулася у Нью-Йорку. Вона традиційно одягла рожеве вбрання на цей захід.
59-річна зірка сяяла перед фотографами у гламурній сукні з квітковими аплікаціями та вишивкою бісером. Також її прикрашали декольте та розріз на спідниці, який відкривав ноги Елізабет.
Прийшла на цей захід вона зі своєю єдиною дитиною — сином Деміаном, який одягнув оксамитовий костюм, який включав піджак і штани-кльош, а також білу сорочку та краватку-метелика.
Мама та син часто відвідують заходи разом. Наприклад, у схожих образах вони прийшли на 33-ту щорічну вечірку з нагоди вручення премії «Оскар».