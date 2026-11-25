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- Шоу-бізнес
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Ноа Сайрус у прозорій чорній сукні прийшла на таємне весілля своєї сестри Майлі
Зірка продемонструвала відвертий образ, у якому з’явилася на весіллі своєї старшої сестри Майлі Сайрус.
26-річна американська співачка Ноа Сайрус опублікувала в Instagram фотографії з сімейного свята, яке відбулося 21 листопада в Палм-Спрінгс, штат Каліфорнія. Для гостей було встановлено чорний дрес-код.
Для особливої події Ноа обрала довгу чорну сукню з прозорої тканини з квітковим візерунком. Сукня з округлим вирізом і короткими рукавами облягала фігуру та злегка розширювалася донизу. Під сукню співачка одягла чорні стрінги та доповнила образ босоніжками в тон.
Вона зібрала волосся у недбалу зачіску, залишивши кілька пасом біля обличчя, а в макіяжі зробила акцент на очах.
Пізніше Ноа змінила вбрання на іншу чорну сукню — обтислу, з високим коміром і великим шовковим бантом на талії. На одному зі знімків вона позувала з батьком Біллі Реєм Сайрусом, який прийшов на весілля разом зі своєю коханою Елізабет Герлі. Крім того, Ноа сфотографувалася з сином акторки — Деміаном Герлі.
Нагадаємо, Майлі Сайрус вийшла заміж за музиканта Макса Морандо після майже п’яти років стосунків. Церемонія відбулася у вузькому сімейному колі в приватному маєтку в Палм-Спрінгс. Наречена обрала шовкову весільну сукню Saint Laurent з відкритою спиною, а наречений — класичний чорний смокінг.
Нагадаємо, раніше Майлі Сайрус отримала зірку на Голлівудській алеї слави в Лос-Анджелесі у сукні від Versace.