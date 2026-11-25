Ноа Сайрус, фото: instagram.com/noahcyrus

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26-річна американська співачка Ноа Сайрус опублікувала в Instagram фотографії з сімейного свята, яке відбулося 21 листопада в Палм-Спрінгс, штат Каліфорнія. Для гостей було встановлено чорний дрес-код.

Для особливої події Ноа обрала довгу чорну сукню з прозорої тканини з квітковим візерунком. Сукня з округлим вирізом і короткими рукавами облягала фігуру та злегка розширювалася донизу. Під сукню співачка одягла чорні стрінги та доповнила образ босоніжками в тон.

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Ноа Сайрус, фото: instagram.com/noahcyrus

Ноа Сайрус, фото: instagram.com/noahcyrus

Вона зібрала волосся у недбалу зачіску, залишивши кілька пасом біля обличчя, а в макіяжі зробила акцент на очах.

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Ноа Сайрус, фото: instagram.com/noahcyrus

Ноа Сайрус, фото: instagram.com/noahcyrus

Пізніше Ноа змінила вбрання на іншу чорну сукню — обтислу, з високим коміром і великим шовковим бантом на талії. На одному зі знімків вона позувала з батьком Біллі Реєм Сайрусом, який прийшов на весілля разом зі своєю коханою Елізабет Герлі. Крім того, Ноа сфотографувалася з сином акторки — Деміаном Герлі.

Ноа Сайрус із батьком, фото: instagram.com/noahcyrus

Ноа Сайрус і Деміан Херлі, фото: instagram.com/noahcyrus

Нагадаємо, Майлі Сайрус вийшла заміж за музиканта Макса Морандо після майже п’яти років стосунків. Церемонія відбулася у вузькому сімейному колі в приватному маєтку в Палм-Спрінгс. Наречена обрала шовкову весільну сукню Saint Laurent з відкритою спиною, а наречений — класичний чорний смокінг.

Нагадаємо, раніше Майлі Сайрус отримала зірку на Голлівудській алеї слави в Лос-Анджелесі у сукні від Versace.

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