Номінантка на "Оскар" Джессі Баклі вийшла на червону доріжку у прозорій сукні, створеній Гальяно

Джессі Баклі / © Associated Press

Коли Джессі Баклі з’явилася на червоній доріжці в Лондоні, всі затамували подих, адже її образ став одним з найкращих, які зіркові красуні демонстрували цього тижня.

Акторка одягла довгу чорну прозору сукню від Модного дому Maison Margiela, яка була представлена світові в колекції от-кутюр весна-літо 2024. Сукня елегантно та легко спадала до підлоги і мала спідниці зі складками, а ось під нею у Джессі було бежеве боді в ретростилі та корсет на талії.

Увагу також привертав крій чорної сукні, адже на ній були вставки тканини з дуже помітним простроченням. Вбрання створене модельєром Джоном Гальяно, для якого ця колекція була останньою — він залишив посаду креативного директора бренду Maison Margiela, у якому працював 10 років.

Також раніше акторка відвідала фотокол у сукні Diotima з колекції осінь-зима 2026, яка теж привернула увагу своєю оригінальністю.

Джессі Баклі на фотоколі / © Associated Press

До речі, цього року акторка — одна з номінанток на «Оскар». Вона отримала номінацію в категорії «Найкраща жіноча роль» за фільм «Гамнет».