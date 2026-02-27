- Дата публікації
Номінантка на "Оскар" Джессі Баклі вийшла на червону доріжку у прозорій сукні, створеній Гальяно
Акторка відвідала презентацію фільму «Наречена», у якому зіграла.
Коли Джессі Баклі з’явилася на червоній доріжці в Лондоні, всі затамували подих, адже її образ став одним з найкращих, які зіркові красуні демонстрували цього тижня.
Акторка одягла довгу чорну прозору сукню від Модного дому Maison Margiela, яка була представлена світові в колекції от-кутюр весна-літо 2024. Сукня елегантно та легко спадала до підлоги і мала спідниці зі складками, а ось під нею у Джессі було бежеве боді в ретростилі та корсет на талії.
Увагу також привертав крій чорної сукні, адже на ній були вставки тканини з дуже помітним простроченням. Вбрання створене модельєром Джоном Гальяно, для якого ця колекція була останньою — він залишив посаду креативного директора бренду Maison Margiela, у якому працював 10 років.
Також раніше акторка відвідала фотокол у сукні Diotima з колекції осінь-зима 2026, яка теж привернула увагу своєю оригінальністю.
До речі, цього року акторка — одна з номінанток на «Оскар». Вона отримала номінацію в категорії «Найкраща жіноча роль» за фільм «Гамнет».