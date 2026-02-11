- Дата публікації
Категорія
- Шоу-бізнес
Номінантка на "Оскар" Ель Феннінг вийшла у світ в ансамблі від Givenchy
Акторка обрала класичний ансамбль, але незвичного крою.
Ель Феннінг цього року номінована на «Оскар» у категорії «Найкраща жіноча роль другого плану», тому відвідала традиційний світський захід у Каліфорнії — обід на честь номінантів на премію.
Акторка обрала елегантний костюм від бренду Givenchy, який включав приталений жакет з V-подібним декольте і складками, що нагадували бант, а також спідницю міді з асиметрією, яка мала ефектний вигляд і підкреслювала ноги.
Цей образ вона доповнила прикрасами від Cartier, зокрема брошкою у вигляді золотої сови з камінням, та елегантними туфлями від Stuart Weitzman на високих підборах.
Макіяж і зачіску Ель обрала прості та ніжні — мінімум косметики та просто пряме розпущене волосся. Це було стильно й сучасно.
Також захід відвідала акторка Кейт Гадсон у червоній сукні, адже цього року вона також серед номінантів, але в категорії «Найкраща жіноча роль».