Норвезька модель Фріда Ассен підтримала Україну

Зірки зі всього світу висловлюють слова підтримки на тлі російської агресії проти України.
Знаменита модель Фріда Аасен, яка брала участь у показах найзнаменитіших дизайнерів світу, а також у шоу білизняного бренду Victoria's Secret, опублікувала повідомлення на підтримку нашої країни в Instagram Stories.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн