Норвезька модель Фріда Ассен підтримала Україну

Зірки зі всього світу висловлюють слова підтримки на тлі російської агресії проти України.

Знаменита модель Фріда Аасен, яка брала участь у показах найзнаменитіших дизайнерів світу, а також у шоу білизняного бренду Victoria's Secret, опублікувала повідомлення на підтримку нашої країни в Instagram Stories.

Instagram Фріди Аасен

Instagram Фріди Аасен

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