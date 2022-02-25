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Норвезька модель Фріда Ассен підтримала Україну

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Норвезька модель Фріда Ассен підтримала Україну

Фріда Аасен / Instagram Фріди Аасен

Зірки зі всього світу висловлюють слова підтримки на тлі російської агресії проти України.

Знаменита модель Фріда Аасен, яка брала участь у показах найзнаменитіших дизайнерів світу, а також у шоу білизняного бренду Victoria's Secret, опублікувала повідомлення на підтримку нашої країни в Instagram Stories.

Instagram Фріди Аасен / ©
Instagram Фріди Аасен
Instagram Фріди Аасен / ©
Instagram Фріди Аасен

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