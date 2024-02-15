Одягла баклажановий костюм на голе тіло: Зендея на фотоколлі "Дюни" в Лондоні

Голлівудська зірка Зендея продемонструвала на фотоколі в Лондоні, присвяченому другій частині фільму Дені Вільнева, оригінальне вбрання баклажанового відтінку. Костюм дівчини був від сербського бренду Roksanda.

Зендея / Фото: Associated Press

Лук включав подовжений жакет з вираженою талією і широкими похилими плечима, ґудзиками та накладними кишенями, який Зендея одягла на голе тіло. Також на ній були широкі штани зі стрілками та імітацією спідниці.

Доповнила свій образ дівчина золотими прикрасами, макіяжем з фіолетовими тінями на очах, а також оригінальною трендовою зачіскою – довгою косою. Що цікаво, вбрання бренд надав дівчині до того, як воно дебютувало на подіумі, найімовірніше, костюм був створений для неї ексклюзивно.

Зендея / Фото: Associated Press

Зендея / Фото: Associated Press

Презентацію відвідали й інші зірки картини: Леа Сейду, Ребекка Ферґюсон та Флоренс П'ю.

Флоренс П'ю, Леа Сейду, Ребекка Ферґюсон і Зендея / Фото: Associated Press

В український прокат "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.

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