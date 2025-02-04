Носила прикрасу, якій понад 90 років: що відомо про унікальне кольє Леді Гаги

Зірки часто намагаються до вбрання для червоної доріжки підібрати оригінальні прикраси, які б привертали увагу. Такі вироби найчастіше бувають розкішними, але дуже рідко історичними.
Співачка Леді Гага одягла на 67-у церемонію "Греммі" ніколи раніше не бачену прикрасу з архівів Tiffany, повідомляє видання Town & Country.
Кольє, яке вона носила, було із золота з перлами та чорним оніксом, а в його центрі висів блідо-зелений турмалін. Воно датоване 1930-1933 роками.
Прикраса була розроблена дизайнером ювелірних виробів Метою Овербек під керівництвом Луїса Комфорту Тіффані. Вона була однією з кількох відомих жінок-дизайнерок, які працювали в Tiffany.
Дизайн кольє Леді Гаги належить до періоду ардеко і представлений в альбомі ескізів Овербек, який перебуває в колекції Музею американського мистецтва Морзе.
Свій образ Леді Гага завершила сережками Tiffany High Jewelry з діамантами Fancy Yellow загальною вагою понад 3 карати та білими діамантами. Сукню співачка носила від бренду Samuel Lewis.
Однак це не єдиний випадок, коли Гага носить таку унікальну прикрасу, адже варто лише згадати, ту яку вона надягала 2019 року на церемонії "Оскар" — великий жовтий діамант від Tiffany. Камінь був знайдений 1877 року, демонструвався на багатьох виставках і навіть використовувався у рекламних матеріалах для фільму "Сніданок у Тіффані". Попри багаторічну історію, цей діамант носили лише три жінки: світська дама Мері Вайтгаус, Одрі Гепберн та Леді Гага.
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