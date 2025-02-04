Носила прикрасу, якій понад 90 років: що відомо про унікальне кольє Леді Гаги

Зірки часто намагаються до вбрання для червоної доріжки підібрати оригінальні прикраси, які б привертали увагу. Такі вироби найчастіше бувають розкішними, але дуже рідко історичними.

Співачка Леді Гага одягла на 67-у церемонію "Греммі" ніколи раніше не бачену прикрасу з архівів Tiffany, повідомляє видання Town & Country.

Кольє, яке вона носила, було із золота з перлами та чорним оніксом, а в його центрі висів блідо-зелений турмалін. Воно датоване 1930-1933 роками.

Леді Гага / Фото: Associated Press

Прикраса була розроблена дизайнером ювелірних виробів Метою Овербек під керівництвом Луїса Комфорту Тіффані. Вона була однією з кількох відомих жінок-дизайнерок, які працювали в Tiffany.

Дизайн кольє Леді Гаги належить до періоду ардеко і представлений в альбомі ескізів Овербек, який перебуває в колекції Музею американського мистецтва Морзе.

Леді Гага / Фото: Getty Images

Свій образ Леді Гага завершила сережками Tiffany High Jewelry з діамантами Fancy Yellow загальною вагою понад 3 карати та білими діамантами. Сукню співачка носила від бренду Samuel Lewis.

Леди Гага / Фото: Associated Press

Однак це не єдиний випадок, коли Гага носить таку унікальну прикрасу, адже варто лише згадати, ту яку вона надягала 2019 року на церемонії "Оскар" — великий жовтий діамант від Tiffany. Камінь був знайдений 1877 року, демонструвався на багатьох виставках і навіть використовувався у рекламних матеріалах для фільму "Сніданок у Тіффані". Попри багаторічну історію, цей діамант носили лише три жінки: світська дама Мері Вайтгаус, Одрі Гепберн та Леді Гага.

Леді Гага на "Оскарі" 2019 року / Фото: Associated Press

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