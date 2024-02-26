Одягла сукню без білизни: Зендея шокувала сміливим образом на презентації "Дюни"

Акторка та її стиліст Лоу Роуч вміють вибирати вбрання, яке привертає загальну увагу.
У світі продовжуються заходи присвячені презентації фільму "Дюна". Цього разу прем'єрний показ відбувся у Нью-Йорку і на нього традиційно прийшли зіркові гості та актори, які зіграли у картині.
Зендея, яка у фільмі виконує роль жінки-фременки Чані, з'явилася цього разу на килимовій доріжці в білосніжній сукні креативного дизайну, оскільки спереду вбрання мали сміливі й досить відверті вирізи на животі, талії та ногах.
Відповідно, білизни з цією сукнею Зендея не одягла через її дизайн.
Сукня дівчини від бренду Stephane Rolland з колекції весна-літо 2024. У неї були довгі рукави, а також декор на подолі спідниці у вигляді великих золотих напівсфер, які були пришиті хаотично.
Доповнили образ акторки туфлі від Jimmy Choo, а також розкішні прикраси у вигляді змій від ювелірного бренду Bvlgari, з яким співпрацює акторка. Також 27-річна дівчина мала довгий золотий манікюр.
Варто відзначити і її зачіску, адже Зендея з'явилася з дуже довгим і кучерявим накладним волоссям.
В український прокат "Дюна: Друга частина" вийде незабаром — 29 лютого.
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