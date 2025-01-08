Носила сукню, якій 59 років: Аріана Гранде вийшла на публіку у музейному експонаті

Акторка Аріана Гранде вирішила продовжити моду на вінтажні сукні, тому одягла на червону доріжку "Золотого глобуса" сукню, якій вже 59 років. Це було унікальне вбрання, створене Модним домом Givenchy з колекції Haute Couture весна-літо 1966 року.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Сукня виконана у відтінку шампанського та прикрашена вишивкою на ліфі. Також у неї була спідниця на затин та асиметричний поділ. Це вбрання, звичайно, має зберігатися в музеї, з огляду на його унікальність та вік, проте Гранде не брала його напрокат, як свого часу Кім Кардашян, а купила в магазині вінтажних речей LILY et Cie.

Сукню Аріана носила у поєднанні з високими білими рукавичками, прикрасами від Swarovski з камінням, а також туфлями у тон, які були від Stuart Weitzman.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Також на деяких фото видно, що акторка прийшла на "Золотий глобус" із сумкою. Це був вінтажний аксесуар від Givenchy.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Зачіску вона зробила у вигляді високого хвоста і змінила колір волосся — зробила його пшеничного відтінку.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Таку саму зачіску Аріана носила і наступного дня після кіноцеремонії. Вона відвідала галавечір премії Національної ради з рецензій, що відбулася у Нью-Йорку. На ній була рожева сукня та туфлі від Loewe, а також кілька прикрас.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Вінтажне вбрання Гранде трохи нагадало знамениту рожеву сукню, яку носила Жаклін Кеннеді теж у 60-х роках. 8 січня 1963 року вона відвідала урочистий прийом, який організували на честь виставки, присвяченої картині Леонардо да Вінчі.

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