Носила сукню, якій 59 років: Аріана Гранде вийшла на публіку у музейному експонаті

Сукня чудово збереглася і попри свій вік мала досить сучасний вигляд.
Акторка Аріана Гранде вирішила продовжити моду на вінтажні сукні, тому одягла на червону доріжку "Золотого глобуса" сукню, якій вже 59 років. Це було унікальне вбрання, створене Модним домом Givenchy з колекції Haute Couture весна-літо 1966 року.
Сукня виконана у відтінку шампанського та прикрашена вишивкою на ліфі. Також у неї була спідниця на затин та асиметричний поділ. Це вбрання, звичайно, має зберігатися в музеї, з огляду на його унікальність та вік, проте Гранде не брала його напрокат, як свого часу Кім Кардашян, а купила в магазині вінтажних речей LILY et Cie.
Сукню Аріана носила у поєднанні з високими білими рукавичками, прикрасами від Swarovski з камінням, а також туфлями у тон, які були від Stuart Weitzman.
Також на деяких фото видно, що акторка прийшла на "Золотий глобус" із сумкою. Це був вінтажний аксесуар від Givenchy.
Зачіску вона зробила у вигляді високого хвоста і змінила колір волосся — зробила його пшеничного відтінку.
Таку саму зачіску Аріана носила і наступного дня після кіноцеремонії. Вона відвідала галавечір премії Національної ради з рецензій, що відбулася у Нью-Йорку. На ній була рожева сукня та туфлі від Loewe, а також кілька прикрас.
Вінтажне вбрання Гранде трохи нагадало знамениту рожеву сукню, яку носила Жаклін Кеннеді теж у 60-х роках. 8 січня 1963 року вона відвідала урочистий прийом, який організували на честь виставки, присвяченої картині Леонардо да Вінчі.
Читайте також:
- Мала милий і гламурний вигляд: два нові образи Аріани Гранде у рожевих сукнях
- У сукні-бюстьє з баскою: Аріана Гранде продемонструвала вбрання від Louis Vuitton на прем'єрі
- У персиковому вінтажному вбранні: Аріана Гранде на прем'єрі "Wicked: Чародійка"