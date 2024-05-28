Носила трендові кросівки-шкарпетки: Ріанну помітили на Мангеттені у спортивному луку

Успішна співачка та засновниця косметичної імперії Fenty Beauty — 36-річна Ріанна — потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку. Зірку помітили на Мангеттені, коли вона виходила з готелю.

Ріанна була одягнена в спортивний лук, який включав синьо-білий костюм від Awake, футболку та незвичайні кросівки-шкарпетки від Bottega Veneta сірого кольору. Цю незвичайну пару взуття вона носила приспустивши і заправивши в них штани.

Доповнили образ знаменитості кепка на голові, сонцезахисні окуляри та знаменита модель сумки Saddle від Dior. Також можна помітити, що від макіяжу вона відмовилася, а шию прикрасила кількома прикрасами із діамантами.

Ріанна / Фото: Getty Images

Коштує пара кросівок, як у Ріанна 1100 доларів.

Кросівки Ріанни

У Нью-Йорку Ріанна проводить уже деякий час. Раніше її помітили дорогою на сімейне свято — вона йшла у шкіряному жакеті та прозорій спідниці святкувати випускний вечір свого брата в італійському ресторані Mamo. Її спідниця була від Dior, а ось стильний жакет - Magda Butrym.

Ріанна / Фото: Getty Images

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