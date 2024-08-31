Носила жакет як сукню: 21-річна Дженна Ортега на фотосесії до фільму у Лондоні

Акторка підкреслила вбранням стрункі ноги, а через довжину сукні здавалася вищою, адже її зріст лише 155 сантиметрів.

21-річна акторка Дженна Ортега, яка прославилася роллю у серіалу "Венздей", відвідала фотосесію до фільму Тіма Бертона "Бітлджюс Бітлджюс".

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

На заході в Лондоні вона позувала у вбранні, в якому було об'єднано відтінки марсала та винний червоний – один із трендів 2024 року. Дженна носила жакет від Alexander McQueen з широкими плечима та ґудзиками, як сукню.

Вбрання вона доповнила слінгбеками від Le Silla на високих підборах, дуже щільними колготками, а також мереживним червоним бюстгальтером, який було видно з-під жакету.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Волосся дівчина зібрала у хвіст і зробила лаконічний макіяж. Також варто згадати прикраси, адже її вуха та руку прикрашав набір з великим червоним камінням.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Дженна Ортега з колегами з фільму / Фото: Associated Press

У розкішному червоному вбранні Ортега також позувала на відкритті Венеційського кінофестивалю. Акторка з'явилася на червоній доріжці у сукні від Модного дому Dior на тонких бретельках, проте вбрання виявилося повтором, адже раніше подібне носила інша відома акторка.

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