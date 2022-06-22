Носить чоботи влітку: супермодель Беллу Хадід сфотографували у незвичайному луку

Знаменитість мешкає у Нью-Йорку і вчора потрапила під приціл папараці, коли прямувала на обід.

Белла часто привертає до себе увагу не лише через популярність, а й через незвичайний вибір одягу. Дівчина дуже любить міксувати брендові речі з демократичними чи тими, що знайшла в шафі у батьків. Також вона шанувальниця стилю нульових, що можна помітити за її частими образами.

У своєму вчорашньому аутфіті модель поєднала легку червону сукню з геометричним принтом з чорними високими чоботями. Образ доповнила невелика сумка, сонцезахисні окуляри та прикраси. У руці у неї був ноутбук.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

Декілька днів тому Хадід заскочили в Нью-Йорку на прогулянці з бойфрендом — Марком Калманом. Тоді дівчина обрала теж цікавий лук, в якому поєднала міні та високі білі шкарпетки.

Белла Хадід з бойфрендом / Фото: Getty Images

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