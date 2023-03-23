Носить косухи з сукнями та шортами: стильні образи акторки Флоренс П'ю у Нью-Йорку

27-річна зірка була з ніг до голови одягнена у дизайнерські речі.

Британська акторка Флоренс П'ю зараз проводить час у Нью-Йорку, де відвідує різні інтерв'ю та токшоу, щоб просувати новий драматичний фільм зі своєю участю — "Хороша людина", який зняв її колишній колишній бойфренд Зак Брафф.

Тому вчора акторка продемонструвала аж два стильні образи, в яких була шкіряна косуха. Перший лук Флоренс складався з довгої сукні Altuzarra з принтом, що нагадує тай-дай.

Лук вона доповнила курткою з м'якої шкіри, сірих черевиків на шнурках та сумки Valentino на ланцюжку. Також Флоренс стильно уклала волосся, зробила макіяж і одягла сонцезахисні окуляри. Цей образ вона обрала для шоу "Доброго ранку, Америка".

Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

Після інтерв'ю дівчину помітили, коли вона виходила зі свого готелю. На Флоренсі був total look від Valentino, що складається з мінішорт і блузи, які вона поєднала з черевиками, колготками та класичною чорною косухою. Волосся П'ю прикрасила шпилькою, а також доповнила образ окулярами та кількома золотими прикрасами.

Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

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