Носить косухи з сукнями та шортами: стильні образи акторки Флоренс П'ю у Нью-Йорку

27-річна зірка була з ніг до голови одягнена у дизайнерські речі.
Британська акторка Флоренс П'ю зараз проводить час у Нью-Йорку, де відвідує різні інтерв'ю та токшоу, щоб просувати новий драматичний фільм зі своєю участю — "Хороша людина", який зняв її колишній колишній бойфренд Зак Брафф.
Тому вчора акторка продемонструвала аж два стильні образи, в яких була шкіряна косуха. Перший лук Флоренс складався з довгої сукні Altuzarra з принтом, що нагадує тай-дай.
Лук вона доповнила курткою з м'якої шкіри, сірих черевиків на шнурках та сумки Valentino на ланцюжку. Також Флоренс стильно уклала волосся, зробила макіяж і одягла сонцезахисні окуляри. Цей образ вона обрала для шоу "Доброго ранку, Америка".
Після інтерв'ю дівчину помітили, коли вона виходила зі свого готелю. На Флоренсі був total look від Valentino, що складається з мінішорт і блузи, які вона поєднала з черевиками, колготками та класичною чорною косухою. Волосся П'ю прикрасила шпилькою, а також доповнила образ окулярами та кількома золотими прикрасами.
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