Носить ліфчик, як топ: Ірину Шейк сфотографували на прогулянці з дочкою

Знаменитість знову продемонструвала незвичайний ансамбль.

Супермодель Ірина Шейк завжди була в центрі уваги, але після недавніх чуток про роман з колишнім чоловіком Кім Кардашян Каньє Вестом, цікавість до її життя ще більш підвищилася. Зараз Шейк повернулася в Нью-Йорка і знову багато часу проводить зі свого дочкою Леєю, з якої її заскочили вчора на вулиці.

Ірина забирала дівчинку з дитячого садка і несла її на руках. Для прогулянки вона одягла легку блакитну сорочку Burberry і взяла сумку від цього ж бренду, також на ній були білі кросівки Nike, сині джинси з дірками на колінах і бюст'є від Intimissimi, яке вона одягла як кроптоп. На іншому плечі у знаменитої моделі була сумка-шопер з безліччю речей Леї.

Ірина Шейк і Лея / Getty Images

Волосся Шейк зібрала, на очах у неї були сонцезахисні окуляри, а на шиї улюблений ланцюжок з хрестиком від Tiffany and Co.

Ірина Шейк і Лея / Getty Images

Кілька днів тому Ірина теж з'являлася на вулиці з ефектним декольте і в бюст'є від Intimissimi. Тоді на ній був комбінезон і сумка від Burberry.

Ірина Шейк / Getty Images

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Ірина Шейк на прогулянках з дочкою Леєю (17 фото)

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