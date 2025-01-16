Носить одну сукню багато років: 78-річна зірка мильних опер Сьюзан Луччі вийшла на публіку в улюбленому міні

Акторка носить вбрання повторно і вони чудово на ній сидять.

Американська акторка Сьюзан Луччі також є підприємницею, письменницею та телеведучою. Вона увійшла до історії кіно завдяки ролі Еріки Кейн у мильній опері "Всі мої діти".

Хоча вона досить маловідома, але багато років після завершення серіалу, продовжувала кар'єру акторки — знімалася в кіно, серіалах, а також була акторкою дубляжу.

Цього тижня Сьюзан відвідала особливий захід у Нью-Йорку, присвячений 55-річчю від дня виходу серіалу "Всі мої діти". Вона мала приголомшливий і гламурний вигляд в чорно-синій короткій сукні з леопардовим малюнком від відомого бренду Jenny Packham. Це була сукня з довгими рукавами і повністю розшита лелітками, а доповнила вона її золотими прикрасами та гламурними туфлями.

Сьюзан Луччі у 2025 році / Фото: Associated Press

Однак, що цікаво, це вбрання в гардеробі акторки вже давно і одягала Сьюзан його неодноразово. У цьому міні вона з'являлася на церемонії вручення премії ADAPT Leadership Awards у Нью-Йорку 2019 року.

Сьюзан Луччі у 2019 році / Фото: Associated Press

У практично ідентичній сукні Сьюзан Луччі прийшла і на прем'єру мюзиклу "Бронкська історія" 2016 року, але можна помітити, що це інша сукня, адже попереду на ній є золоті вкраплення.

Сьюзан Луччі у 2016 році / Фото: Getty Images

Читайте також: