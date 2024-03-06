Носить речі повторно: Кейт Бланшетт знову одягла своє розкішне вбрання з церемонії "Оскар"

Акторка здивувала своїм образом і показала, як вбрання зі світської церемонії поєднати з повсякденними штанами та аксесуарами.

У Парижі в межах Тижня моди відбувся показ Модного дому Louis Vuitton. Марка презентувала публіці колекцію прет-а-порте осінь-зима 2024-2025 та запросили на шоу безліч зіркових гостей, серед яких була помічена оскароносна акторка Кейт Бланшетт.

Жінка привернула увагу цікавим вбранням, оскільки одягла на захід шкіряні штани з ременем і оригінальну оксамитову блузу. Колір та текстура тканини створювали ефект шовку та красиво переливались.

Верхня частина вбрання була незвичайного дизайну, оскільки мала широкі плечі, один довгий широкий рукав і асиметричний низ, який був призібраний. На спині також було драпування.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Образ Кейт доповнила чорним клатчем та сонцезахисними окулярами. Волосся вона зібрала в пучок і зробила макіяж. Також акторка одягла золоті сережки у вуха.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Але блуза не новинка в гардеробі Бланшетт, оскільки вона її одягала також минулого року, не на якийсь захід, а на церемонію вручення кінонагород "Оскар". 2023 року Кейт була серед номінантів на цю премію у категорії "Найкраща жіноча роль".

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Однак на килимовій доріжці "Оскара" вона цю розкішну оксамитову блузу поєднала з довгою атласною спідницею у якої був довгий шлейф.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

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