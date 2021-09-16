Ностальгує за літом: Єва Лонгорія в купальнику позувала біля басейну

Зірки теж не хочуть прощатися з літом і продовжують публікувати знімки в купальниках.

Ще не гримнуло похолодання багато з них ще можуть поніжитися на сонці біля басейну свого будинку. Єва Лонгорія якраз цим і займалася в ці дні.

"Хапаємося за останні дні літа", — підписала акторка кадр, на якому зображена сидячи на краю басейну, поки її трирічний син Сантьяго плаває в ньому.

46-річна Лонгорія одягнена в золотий суцільний купальник і білий капелюх. Вона нахилила голову до сина і капелюхом прикрила обличчя.

Цього літа Єва щедро ділилася з підписниками свого Instagram фотографіями, на яких була зображена в купальниках. Відпочинку в її житті було багато, і вона охоче ділилася цими радісними кадрами зі своїми фанами.

Єва Лонгорія / Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія / Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія / Instagram Єви Лонгорії

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Єва Лонгорія в купальниках (20 фото)

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