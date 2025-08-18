Носила хустку на талії до того як це стало трендом: згадуємо образ Кейлі Куоко з 2003 року

Кейлі Куоко / © Getty Images

Хустка — один з головних трендів 2025 року, який став незамінним аксесуаром як у повсякденному міському житті, так і на пляжі. Дівчата пов’язували її на голову, сумки, шию, а також на талію. Цей аксесуар допомагав зробити лаконічний образ цікавішим, адже ставав красивим акцентом.

З хустками на талії, причому на штанах, джинсах, спідницях чи шортах, з’являлися як звичайні дівчата, так і світові знаменитості, але ще до того, як цей тренд набув такої масової популярності, його на початку двотисячних встигла поносити акторка Кейлі Куоко — зірка серіалу «Теорія великого вибуху».

Кейлі Куоко / © Getty Images

Кейлі вийшла на червону доріжку 2003 року в синіх джинсах із заниженою талією, короткій білій футболці з принтом, коричневих сабо, а на стегна зав’язала чи то шарф, чи то хустину в зміїний принт.

Також відродився ще один тренд із хусткою — багато хто її полюбив носити як топ. Однак тією, хто вийшла так на червону доріжку, була акторка Гізер Локлір. У нульових вона завітала на прем’єру фільму в зав’язаній на грудях синій хустці від Hermes. Образ вона тоді доповнила білими укороченими штанами, золотистими босоніжками та сумкою Louis Vuitton у руці.