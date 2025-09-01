- Дата публікації
Носила коротку стрижку: який вигляд мала Памела Андерсон у шкільні роки
На цих фотографіях вона зображена ще до світової слави.
Акторка Памела Андерсон — секс-символ 90-х, модель і зірка серіалу «Рятувальники Малібу» — народилася в Канаді. У шкільні роки вона зовсім не була схожою на ту Памелу, якою ми знаємо її зараз.
Андерсон навчалася в середній школі Гайленд у Комоксі, Британська Колумбія. У старших класах вона грала у волейбольній команді, також вміла грати на саксофоні.
У ті часи майбутня акторка носила іншу зачіску — її волосся було коротким і темним. В іншому Памела практично не змінилася.
На цьому фото 16-річна Андерсон позує для фотографії для свого шкільного альбому 1984 року.
Закінчила школу вона 1985 року і традиційно позувала для випускного альбому. На цьому фото Памелі 17 років.
1988 року Андерсон переїхала до Ванкувера і працювала фітнес-інструкторкою. Наступного року вона відвідала гру BC Lions Канадської футбольної ліги на стадіоні BC Place у Ванкувері, де її показали на величезному екрані у футболці з логотипом пива Labatt. Пивоварна компанія найняла Андерсон на короткий час як модель, і так розпочався її шлях у світ шоубізнесу.