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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
1 хв

Носила міні та асиметрію: 74-річна акторка Джейн Сеймур відвідала кінофестиваль в Італії

Зірка культової франшизи продемонструвала ефектні образи на червоній доріжці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джейн Сеймур

Джейн Сеймур / © Getty Images

74-річна акторка Джейн Сеймур, яка прославилася 1973 року роллю у фільмі про Джеймса Бонда «Живи ітадай померти», сяяла минулого тижня в Італії. Вона відвідала захід Filming Italy 2025, які відбулися у фешенебельному готелі і вийшла на червону доріжку.

На цьому заході вона продемонструвала два вбрання, у яких мала дуже гламурний вигляд.

Перша сукня Джейн була лавандового кольору і з квітковим принтом. Вбрання мало асиметричний поділ і довгий шлейф, також на грудях і талії його прикрашали складки тканини. Таталію сукні доповнював пояс з бісером і лелітками. Акторка носила це вбрання з туфлями усипаними стразами та розкішними прикрасами.

Джейн Сеймур / © Getty Images

Джейн Сеймур / © Getty Images

Друга сукня була лаконічнішою. Джейн одягла біле міні повністю розшите лелітками у вигляді квітів. Прикраси вона змінила на інші, а ось туфлі взула ті ж.

Джейн Сеймур / © Getty Images

Джейн Сеймур / © Getty Images

Джейн Сеймур / © Associated Press

Джейн Сеймур / © Associated Press

Джейн Сеймур / © Getty Images

Джейн Сеймур / © Getty Images

Джейн Сеймур / © Associated Press

Джейн Сеймур / © Associated Press

Джейн Сеймур / © Instagram Джейн Сеймур

Джейн Сеймур / © Instagram Джейн Сеймур

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Дата публікації
Кількість переглядів
72
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