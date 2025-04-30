Носила срібну сукню та коштовності: який мала вигляд Брітні Спірс на прем'єрі фільму "Перехрестя"

Брітні Спірс / © Associated Press

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2002 року на екрани вийшов фільм «Перехрестя» (Crossroads), знятий Тамрою Девіс за сценарієм Шонди Раймс. У фільмі, окрім Брітні, знімалися Енсон Маунт, Зої Салдана, Терін Меннінг, Кім Кетролл і Ден Ейкройд.

Прем'єра фільму, окрім Америки, також відбулася і у Великій Британії. Того дня у кінотеатрі Odeon на площі Лестер-сквер у Лондоні Брітні сяяла як ніколи, оскільки постала перед камерами у розкішній срібній сукні від бренду Julien Macdonald із колекції осінь-зима 2002.

Брітні Спірс / © Associated Press

Сукня мала галтер, асиметричний поділ, а також вона вся була розшита бісером і кристалами. Волосся вона розпустила, одягла босоніжки на підборах та прикраси з камінням.

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Брітні Спірс / © Associated Press

Попри те, що прем'єра фільму відбулася 2002 року, його розроблення почалося наприкінці 2000-го, коли Спірс створила концепцію, яку пізніше було розширено Раймс. Основні знімання розпочалися у березні 2001 року та тривали понад шість місяців. «Перехрестя» мало касовий успіх, зібравши 61,1 мільйона доларів по всьому світу з бюджетом в 10-12 мільйонів доларів. Водночас фільм було розкритиковано критиками, хоча гру Спірс вони оцінили.

Дія фільму відбувається в американському штаті Джорджія, а сюжет зосереджений на трьох дівчатках-підлітках, які вирушають у подорож країною, під час якої вони знаходять себе та дружбу.

Брітні Спірс / © Getty Images Брітні Спірс / © Getty Images Брітні Спірс / © Getty Images Брітні Спірс / © Getty Images Брітні Спірс / © Getty Images Брітні Спірс / © Getty Images Брітні Спірс / © Getty Images Брітні Спірс / © Getty Images Брітні Спірс / © Getty Images Брітні Спірс / © Getty Images Брітні Спірс / © Getty Images Брітні Спірс / © Getty Images Брітні Спірс / © Getty Images Брітні Спірс / © Getty Images Брітні Спірс / © Associated Press Брітні Спірс / © Associated Press Брітні Спірс / © Associated Press Брітні Спірс / © Associated Press Брітні Спірс / © Associated Press Брітні Спірс / © Associated Press