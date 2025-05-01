Носила сукню, створену Томом Фордом: Гейлі Бібер під прицілом папараці

Гейлі Бібер / © Getty Images

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Модель та підприємниця Гейлі Бібер мала стильний та ефектний вигляд, коли її сфотографували на Мангеттені. Вона сходила в розкішне кафе Zaffri.

Модель носила шовковисту маленьку ніжно-блакитну мінісукню, яка підкреслювала її фігуру, вона була без рукавів, з високим прямим вирізом і легким блиском. Це вбрання було від Gucci та створено ще Томом Фордом, який був креативним директором цього бренду. Образ вона доповнила клатчем від The Row, бежевими туфлями від Gianvito Rossi та сонцезахисними окулярами. Її сукня із весняної колекції 1998 року.

Гейлі Бібер / © Getty Images

Засновниця Rhode також ненав’язливо прорекламує свій бренд за допомогою вірусного блиску для губ, футляром для якого є чохол телефону. Її аксесуар у руці був такого ж холодного відтінку, як і її сукня.

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Гейлі та її чоловік Джастін із сином мешкають у Каліфорнії, тому сміємо припустити, що до Нью-Йорка красуня прилетіла на бал Met Gala, який відбудеться у понеділок, 5 травня. Цьоріч тема головного модного заходу року — Superfine: Tailoring Black Style.

Напередодні цього заходу пропонуємо згадати, які вбрання Гейлі носила на модному балу раніше.

Гейлі Бібер / © Associated Press

Гейлі Бібер / © Associated Press

Гейлі Бібер / © Associated Press

Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер із чоловіком Джастіном Бібером / © Getty Images