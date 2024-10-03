Нова Nepo Baby: старша дочка Ніколь Кідман вперше вийшла на подіум, як модель

Схоже, що 16-річна дівчина розпочинає свою власну кар'єру.
Кілька днів тому акторка Ніколь Кідман з'явилася на Модному шоу бренду Balenciaga, на якому модельєр Демна Гвасалія презентував колекцію прет-а-порте весна-літо 2025. Зірка сяяла перед фотографами сама, адже, як виявилося, її старша дочка Сандей Роуз готувалася вийти на подіум.
16-річна дочка відомої акторки повністю виправдала свій статус Nepo Baby — вона взяла участь у показі Модного дому Miu Miu, який також показав колекцію на сезон весна-літо 2025.
На подіумі новоспечена модель продемонструвала білу дівочу сукню, яку носила в поєднанні з гетрами і туфлями на підборах.
Після показу вона також сфотографувалася з мамою, яка відвідала шоу як гостя. Мама і дочка були одягнені в стиль препі, характерний для бренду Miu Miu, і трималися за руки. Побачити Ніколь у такому вбранні було несподівано, адже зазвичай вона обирає жіночніші образи.
Нагадаємо, що термін Nepo Baby (непо дитинка) застосовується безпосередньо до дітей, яких просунули багаті батьки. Цей термін виник від слова непотизм, що означає вид фаворитизму, що полягає у наданні привілеїв родичам чи друзям незалежно від їхніх професійних якостей. Простими словами це добре відоме всім нам кумівство. Вперше про Nepo Baby заговорили через Гейлі Бібер, оскільки вона є представницею голлівудської династії акторської родини, адже є молодшою дочкою Стівена Болдвіна. Завдяки зв'язкам красуня почала зніматися для глянців і укладати контракти з модними брендами ще в 17 років в результаті чого досягла колосального успіху: вона є обличчям багатьох відомих марок, рекламує косметику, білизну та ходить подіумами. Також Гейлі запустила вдалий бренд косметики Rhode.
Але чи стала б Гейлі такою відомою, багатою і популярною, якби не зв'язки у світі зірок? Цим питанням задалося і видання Daily Mail, коли написало статтю про дітей зірок, які здобули славу зовсім не завдяки талантам і завзятості, а відомим батьків. Відповісти на публікацію Гейлі тоді вирішила з'явившись на вулиці у футболці з написом Nepo Baby.
Таким чином модель вирішила показати, що свого "ярлика" не соромиться і виправдовуватися за гроші батька не збирається.
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