Нова Nepo Baby: старша дочка Ніколь Кідман вперше вийшла на подіум, як модель

Кілька днів тому акторка Ніколь Кідман з'явилася на Модному шоу бренду Balenciaga, на якому модельєр Демна Гвасалія презентував колекцію прет-а-порте весна-літо 2025. Зірка сяяла перед фотографами сама, адже, як виявилося, її старша дочка Сандей Роуз готувалася вийти на подіум.

16-річна дочка відомої акторки повністю виправдала свій статус Nepo Baby — вона взяла участь у показі Модного дому Miu Miu, який також показав колекцію на сезон весна-літо 2025.

На подіумі новоспечена модель продемонструвала білу дівочу сукню, яку носила в поєднанні з гетрами і туфлями на підборах.

Сандей Роуз Кідман-Урбан та Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Після показу вона також сфотографувалася з мамою, яка відвідала шоу як гостя. Мама і дочка були одягнені в стиль препі, характерний для бренду Miu Miu, і трималися за руки. Побачити Ніколь у такому вбранні було несподівано, адже зазвичай вона обирає жіночніші образи.

Сандей Роуз Кідман-Урбан та Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що термін Nepo Baby (непо дитинка) застосовується безпосередньо до дітей, яких просунули багаті батьки. Цей термін виник від слова непотизм, що означає вид фаворитизму, що полягає у наданні привілеїв родичам чи друзям незалежно від їхніх професійних якостей. Простими словами це добре відоме всім нам кумівство. Вперше про Nepo Baby заговорили через Гейлі Бібер, оскільки вона є представницею голлівудської династії акторської родини, адже є молодшою дочкою Стівена Болдвіна. Завдяки зв'язкам красуня почала зніматися для глянців і укладати контракти з модними брендами ще в 17 років в результаті чого досягла колосального успіху: вона є обличчям багатьох відомих марок, рекламує косметику, білизну та ходить подіумами. Також Гейлі запустила вдалий бренд косметики Rhode.

Але чи стала б Гейлі такою відомою, багатою і популярною, якби не зв'язки у світі зірок? Цим питанням задалося і видання Daily Mail, коли написало статтю про дітей зірок, які здобули славу зовсім не завдяки талантам і завзятості, а відомим батьків. Відповісти на публікацію Гейлі тоді вирішила з'явившись на вулиці у футболці з написом Nepo Baby.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Таким чином модель вирішила показати, що свого "ярлика" не соромиться і виправдовуватися за гроші батька не збирається.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

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