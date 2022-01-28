Нова роль: Емілію Кларк сфотографували під час знімань чергового серіалу Marvel

Після "Гри престолів" акторка переключилася на супергеройський проєкт.

35-річна Емілія Клак потрапила під приціл папараці на знімальному майданчику. Акторка зіграє в новому серіалі від Marvel "Секретне вторгнення", але роль зірки поки що тримається в секреті.

Емілія була одягнена в рожеву куртку, чорні штани з кишенями, черевики та футболку з принтом тай-дай. Волосся зірка пофарбувала у темно-шоколадний колір, а на її обличчі практично не було макіяжу.

Емілія Кларк / Getty Images

Також відомо, що в серіалі з'являться Семюел Л. Джексон, Бен Мендельсон, Кобі Смолдерс. Про сюжет майбутнього серіалу відомо поки що небагато, крім того, що в ньому покажуть прибульців скруллів, які беруть під контроль усі аспекти життя землян.

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